Advocatenkantoor naar Westermaat Campus in Hengelo

Advocatenkantoor Brouwer Legal huurt per 1 september 405 m2 kantoorruimte op de vierde verdieping van Westermaat Campus Business Park in Hengelo. Samen met Bilfinger gaat Brouwer Legal het kantoorgebouw aan de Jan Tinbergenstraat 172 in gebruik nemen.