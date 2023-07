Publieke omroep moet zich niet mengen in hetze tegen 'huisjesmelkers'

De publieke omroep zou een neutraal standpunt in moeten nemen in de verslaglegging. De manier waarop RTV Rijnmond bericht over 'huisjesmelkers' in Rotterdam heeft weinig te maken met journalistiek, schrijft hoofdredacteur Servaas van der Laan.