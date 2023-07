Voetballer Sven van Beek maakt transfer naar de Spaanse kust als makelaar

Tijdens je actieve carrière als profvoetballer aan de slag gaan als makelaar in het buitenlands vastgoed. Het is een stap die je niet vaak hoort in de wereld waarin Sven van Beek zich van kleins af aan bevindt: een interview over zijn beweegredenen en hoe hij twee loopbanen weet te combineren.