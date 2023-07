Aroundtown verhuurt aan Lyreco 1.300 m2 in kantoorgebouw Dali

Aroundtown heeft een langjarige huurovereenkomst gesloten met Lyreco voor 1.300 m2 kantoorruimte en 18 parkeerplaatsen in kantoorgebouw Dali in Amsterdam-Zuidoost. Dat pand is nu nagenoeg volledig verhuurd.