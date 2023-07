Vastgoedbeleggingen sterk gedaald in eerste helft 2023

Door afwaarderingen, herijking van beleggingsstrategieën en een zoektocht naar het nieuwe prijsniveau is in de eerste helft van 2023 voor een historisch laag bedrag belegd in commercieel vastgoed in Nederland. Dat meldt vastgoedadviseur CBRE op basis van de halfjaarcijfers van 2023 die vandaag zijn gepubliceerd.