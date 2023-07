Groothandel huurt 1.000 m2 in Almere

Satelliet Groothandel heeft per 1 juni 1.000 m2 bedrijfsruimte gehuurd aan de Damsluisweg 44 in Almere. Het pand beschikt over circa 800 m2 bedrijfsruimte en 200 m2 kantoorruimte en staat op bedrijventerrein De Vaart in Almere Buiten.