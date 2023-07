Amsterdamse XXL stadsdistributiehub staat nog steeds vrijwel leeg

Innovatief! Duurzaam! Een voorbeeld voor de stadsdistributie! Zelden is een logistiek project zo de hemel in geprezen als CTPark Amsterdam City. Maar waarom staat het 125.000 vierkante meter omvattende complex in het westelijk havengebied nog altijd vrijwel leeg?