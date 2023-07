Nieuwe strijd huurders en verhuurders om inflatie: 'Er zullen meer uitspraken volgen'

Door de nieuwe inflatie berekenmethodes van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komen veel huurpartijen met elkaar in de clinch over de huurprijs. 'Ik denk dat er meer uitspraken zullen volgen', aldus Claudia van Meurs-Janssens, advocaat gespecialiseerd in huurrecht.