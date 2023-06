'Kantorenmarkt bevindt zich in tweedeling'

Booking.com opende woensdag 28 juni een gloednieuw hoofdkantoor in Amsterdam. Past dat wel in tijden van thuiswerken en toenemende leegstand? Hoofdredacteur van Vastgoedmarkt Servaas van der Laan sprak zich hierover uit in de nieuwsuitzending van RTL Z.