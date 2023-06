Tuinmeubelshop huurt winkelruimte in Son en Breugel en Heerlen

Tuinmeubelshop heeft ruim 1.800 m2 gehuurd in 'De Entree van Ekkersrijt' te Son en Breugel. Het retailpand is nog volop in ontwikkeling en wordt naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar opgeleverd.