Van Rij wil heffingsoverkill voorkomen: wetsvoorstel aandelentransacties aangepast

Het wetsvoorstel om ook 10,4 procent aan overdrachtsbelasting te heffen op vastgoedaankopen via aandelentransacties, wordt aangepast. Dit schrijft staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij in een brief aan de Kamer.