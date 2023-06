Overwerken nog steeds de norm, maar informeler is de Zuidas wel

Over het financiële district van Amsterdam, de Zuidas, circuleren allerlei stereotype verhalen over lange werkdagen en een ongezonde werk-privébalans. Maar klopt dat wel? Vastgoedmarkt ging, mét hond, meerdere keren tijdens borreltijd naar de Zuidas en sprak met diverse professionals over de werkcultuur.