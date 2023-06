Hoe online vastgoedgoeroes investeerders verleiden tot een buitenlands avontuur

Volg nú een webinar, teken bij het kruisje en word investeerder of mede-eigenaar van vastgoed in den vreemde! Want de snelle jongens en meiden die jou vertellen hoe ook jij rijk kunt worden met vastgoed, hebben hun business uitgebreid naar het buitenland. Wie zijn de online vastgoedgoeroes? Vandaag deel 1.