Lingotto en Blik 21 nemen oude Honigfabriek over

Ontwikkelbedrijf Waalfront heeft de voormalige Honigfabriek aan de Waalbandijk in Nijmegen in eigendom overgedragen aan Lingotto en Blik 21. Hiermee is een belangrijke volgende stap gezet in de ontwikkeling van het Waalkwartier.