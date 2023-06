Overheid begint 2023 met positief saldo

Het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de Nederlandse overheid was in het eerste kwartaal van dit jaar positief. Net als in 2022 is de overheid het jaar daarmee met een overschot begonnen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) haalde de overheid in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 6 miljard euro meer op dan ze uitgaf.