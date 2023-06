'Logistiek moet onderdeel zijn van duurzame gebiedsontwikkeling'

Voor steden is het een uitdaging om logistiek goed in te passen in de openbare ruimte en het mobiliteitssysteem. In de Handreiking Logistiek en duurzame gebiedsontwikkeling pleiten Topsector Logistiek en CROW-KpVV voor het 'volwaardig meenemen van logistiek in het planproces van duurzame gebiedsontwikkelingen'.