Stivad: Zelfregulering nog geen vervanging voor wetgeving

Banken moeten het kredietrisico in de vastgoedsector beter in het oog houden, stelt Francesco Caloia van DNB. Meer transparantie door een zelfreguleringsinitiatief als Stivad helpt daarbij, maar kan wetgeving nog niet vervangen, zegt de DNB-onderzoeker gespecialiseerd in de vastgoedsector.