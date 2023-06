Dura Vermeer levert achttiende Hornbach in Nederland op

Afgelopen najaar startte ontwikkelende bouwer Dura Vermeer Bouw Hengelo in Nijmegen met de bouw van de achttiende Hornbach-vestiging in Nederland. Nog geen jaar later staat het nieuwe pand aan het Keizer Augustusplein aan de noordkant van de stad.