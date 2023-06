Deka-Immobilien verkoopt De Resident in Den Haag aan het Rijk

Deka-Immobillien verkoopt 'De Resident' in Den Haag aan het Rijksvastgoedbedrijf. De Duitse belegger kocht De Resident in december 1995 voor omgerekend 115 miljoen euro. Tegenwoordig is het pand 192,5 miljoen waard.