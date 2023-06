Podcast onroerende zaken: 'Grondprijs ging van 3,29 naar 1.439 euro per m2'

Een speciale Provada-editie vanuit de RAI in Amsterdam. Vastgoedmarkt-redacteuren vertellen over grondprijsstijgingen rond de ASML-locatie in Veldhoven, de vastgoedportefeuilles van fusiepartners Aegon Nederland en ASR, de beleggingsmarkt voor vakantiewoningen en het exclusieve huurwoningsegment.