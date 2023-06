Ontwikkeling Noorderkwartier Zwolle stap verder

De 'Gebiedsvisie Noorderkwartier' is door het college van b en w van Zwolle vastgesteld en naar de gemeenteraad gestuurd voor een definitieve besluitvorming. Hiermee is een belangrijke stap genomen in de ontwikkeling van het gebied van 14 hectare: een deel van het Noordereiland en een gedeelte van Dieze-West.