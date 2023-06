Podcast: Zo wil Young Talent Award-finalist Frank van Kester de woningbouw versnellen

Finalist Frank van Kester, partner bij Envalue, beantwoordt in deze podcast-ronde van de Vastgoedmarkt Young Talent Award powered by NVM Business de vraag: als jij nu in de gekleurde schoenen van Hugo de Jonge zou staan, hoe zou jij de woningmarkt uit het slop trekken?