Omzet transportsector 4,4 procent hoger in eerste kwartaal 2023

De omzet van de transportsector was in het eerste kwartaal van 2023 4,4 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De stijging is minder groot dan in voorgaande kwartalen. Dit komt door een lagere omzetstijging in meerdere deelmarkten.