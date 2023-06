Peter Schreuter: 'In slechte tijden zoek je elkaar op'

Ondanks de roerige tijden in vastgoedland zijn de Professionele Vastgoeddagen (Provada) weer helemaal uitverkocht. Volgens directeur Peter Schreuter is dat een teken dat vastgoedprofessionals elkaar juist nu nodig hebben. En er is genoeg te bespreken. ‘Het is niet dat er geen woningen meer gebouwd hoeven worden.’