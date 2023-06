Sociale huren stijgen beperkt, toenemende zorgen over investeringsruimte corporaties

Woningcorporaties verhogen per 1 juli de huren met gemiddeld 2,4 procent. Dat is 0,2 procent minder dan wettelijk was toegestaan. Zorgen over afnemende investeringskracht staan daar tegenover, zo blijkt uit de jaarlijkse enquête van corporatiekoepel Aedes onder 192 corporaties.