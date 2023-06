Bestuursvoorzitter Havensteder: sociale kant gebiedsontwikkeling minstens zo belangrijk als vastgoedkant

In de race om de woningnood op te lossen, is het essentieel dat we niet alleen kijken naar slimme bouwoplossingen en duurzame samenwerkingen, maar ook de sociale aspecten van gebiedsontwikkeling in ogenschouw nemen. Dat is de conclusie van Hedy van den Berk, bestuursvoorzitter van woningcorporatie Havensteder.