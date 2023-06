‘Huizenzoekers willen klein en betaalbaar wonen in de Randstad’

Woningzoekenden zijn vooral geïnteresseerd in woningen van zo’n 75 vierkante meter in de Randstad. Betaalbaarheid is de grootste drijfveer, zo blijkt uit een analyse van Funda naar het zoekgedrag van 900.000 gebruikers van de woningwebsite.