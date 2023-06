Podcast: Zo wil Young Talent Award-finalist Stephanie Proost de woningbouw versnellen

Advocaat bij Dentons Stephanie Proost schuift als tweede gast aan in de podcastserie rond de finalisten van de Young Talent Award om haar standpunt met ons te delen. Haar is gevraagd: als jij nu in de gekleurde schoenen van Hugo de Jonge zou staan, hoe zou jij de woningmarkt uit het slop trekken?