M7 verkoopt opvanglocatie in Weesp

De Alliantie heeft met myb. Development een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor een onlangs verworven object in Weesp. Het betreft het Van Houten Industriepark 25, dat op 26 april van M7 Real Estate is gekocht. Het object ligt in het ontwikkelgebied Het Cacaokwartier.