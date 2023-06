Postillion Hotels opent eerste vestiging in Noord-Brabant

Postillion Hotels gaat in Raamsdonksveer de eerste vestiging van de hotelketen in Noord-Brabant openen, bij knooppunt Hooipolder (A27/A59). Het hotel, dat de naam Postillion Hotel Breda-Biesbosch krijgt, opent in 2026 zijn deuren en zal 150 kamers tellen.