Leystromen tekent voor 43 sociale huurwoningen in Goirle

VOF Wilma-CRA Goirle, een samenwerking tussen Wilma Wonen en CRA Vastgoed, laat voor woningcorporatie Leystromen sociale woningen bouwen in nieuwbouwwijk Land van Anna in Goirle. In de overeenkomst is de verkoop van de grond en de realisatie van 27 sociale huurappartementen en 16 sociale huurwoningen vastgelegd. Bouwbedrijf Huybregts Relou start in het najaar van 2023 met de bouw van deze woningen.