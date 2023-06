Aflevering 1 van de Young Talent Award podcast: Hoe lossen we de woningnood op?

Rogier Rombouts van Boelens de Gruyter is de eerste gast in de podcastserie rond de finalisten van de Young Talent Award. De jonge adjunct-directeur verdedigt de volgende stelling: Als jij nu in de gekleurde schoenen van Hugo de Jonge zou staan, hoe zou jij de woningmarkt uit het slop te trekken?