DGBC publiceert handreiking EU Taxonomie voor de Nederlandse bouw- en vastgoedsector

Dutch Green Building Council (DGBC) heeft vandaag de eerste Nederlandse handreiking gepubliceerd over de EU Taxonomie specifiek voor de bouw- en vastgoedsector. De EU Taxonomie is Europese wetgeving om te bepalen of beleggingen en investeringen groen zijn of niet.