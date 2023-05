Project The Minister opgeleverd

De 220 huurwoningen van project The Minister in Rijswijk zijn opgeleverd aan het ASR Dutch Core Residential Fund. Het voormalige kantoorgebouw The Winston Churchill Tower, waar ooit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was gevestigd, is getransformeerd tot een woontoren met 25 verdiepingen en 310 woningen.