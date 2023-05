Rotterdam ontvouwt plannen voor bouw tienduizenden woningen

Rotterdam wil tienduizenden nieuwe woningen in de stad bouwen. De woningen en aanvullende voorzieningen moeten komen in het gebied waar een geplande nieuwe stadsbrug het oosten en zuiden van de stad met elkaar gaat verbinden, en daarnaast in het gebied Merwe-Vierhavens aan de westkant van de stad, zo staat in de plannen.