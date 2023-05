Peter Gillis naar rechter, nieuwe dwangsom dreigt voor huisvesten arbeidsmigranten op Limburgs vakantiepark

Realityster en vakantieparkenbaron Peter Gillis is in beroep gegaan bij de rechtbank tegen een opgelegde dwangsom van 1 miljoen euro voor het huisvesten van arbeidsmigranten op zijn vakantiepark De Berckt in het dorp Baarlo.