Ontwikkelaar neemt Bredaas kantoorpand over van Garbe

Garbe Institutional Capital heeft voor een van haar fondsen het kantoorgebouw aan de Fellenoordstraat 72-94 in Breda verkocht aan Four-D. Het kantoorgebouw ligt in het centrum van Breda en beschikt over ruim 3.200 m2 kantoorruimte en 57 parkeerplaatsen. Het gebouw is geheel verhuurd aan vijf huurders.