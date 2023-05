Jointventure VGP verwerft logistieke portefeuille van 253 miljoen euro

VGP European Logistics 2 heeft de koop aangekondigd van elf logistieke gebouwen in Spanje (zeven), Nederland (drie ) en Italië (een) ter waarde van 253 miljoen euro. Het is volgens VGP de grootste portefeuilletransactie tot dusverre dit jaar in de Europese logistieke vastgoedmarkt.