Routekaart Woningen toont de weg naar een Paris Proof woningvoorraad

Hoe versnellen we de verduurzaming van onze woningvoorraad? Dutch Green Building Council (DGBC) heeft een Routekaart Woningen ontwikkeld die de ontwikkelingen in de woningsector omschrijft en scenario’s om aan de doelen uit het Klimaatakkoord te voldoen. Paris Proof is onze woningvoorraad nog lang niet.