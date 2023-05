David Hart over verdozing: 'Ik vind onze hallen wél mooi'

Voor klachten over de ‘verdozing van Nederland’ ben je aan het verkeerde adres bij DHG, en zeker bij David Hart. ‘Ik vind onze hallen wél mooi. Smaken verschillen. Vindt iedereen alle kantoorpanden aan de Zuidas wel mooi? Er staat als je het mij vraagt aan de hele Zuidas maar één mooi pand en dat is The Valley van Ronnie Rosenbaum!’