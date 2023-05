Equity Estate verhuurt 900 m2 in BLAAK16

Equity Estate heeft een langjarige overeenkomst gesloten met Touch Incentive voor de huur van circa 900 m2 kantoorruimte op de eerste verdieping en negen parkeerplaatsen in kantoorgebouw BLAAK16 in Rotterdam, tegen een huurprijs van 240 euro per m2 voor de kantoorruimte.