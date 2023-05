Logistieke huurgroei houdt aan in Nederland, ondanks daling opname

De logistieke sector is niet immuun voor macro-economische tegenwind. De opnamecijfers daalden met 58 procent op jaarbasis in Nederland in het eerste kwartaal 2023 als gevolg van de vertragende economie. De totale opname van logistieke ruimte van 455.000 m2 lag ruim onder het gemiddelde van de afgelopen 8 jaar.