Europese Commissie stelt economische groeiprognose naar boven bij

De Europese Commissie stelt haar vooruitzichten van begin dit jaar voor de Europese economie in 2023 een tikje naar boven bij. Door de 'beter dan verwachte start van het jaar' rekent het dagelijks EU-bestuur op een groei in de eurolanden van gemiddeld 1,1 in plaats van 0,9 procent en in Nederland zelfs 1,8 procent. In februari hield de commissie het voor Nederland nog op 0,9 procent groei dit jaar.