Opmars Chinese auto klap voor Europese auto-industrie en economie

De overgang naar ‘groene’ auto’s gaat in de EU razendsnel. Het marktaandeel steeg in twee jaar van 11 procent naar 47 procent. De batterij-auto is daarbij veruit het populairst. Vooral de battery electric vehicles (BEV’s) uit China vallen in de smaak. Kredietverzekeraar Allianz Trade waarschuwt voor de klap die China toebrengt aan de Europese auto-industrie en daarmee aan de complete Europese economie.