Keldering winkelbeleggingen in eerste kwartaal

Het totale beleggingsvolume in winkelvastgoed kwam in het eerste kwartaal uit op 50 miljoen euro. Dat is slechts eentiende van het niveau in het eerste kwartaal 2022. Als oorzaken van de keldering noemt JLL de economische onzekerheid en de verhoging van de overdrachtsbelasting per 1 januari 2023.