Jonas gekroond tot BNA Beste Gebouw van het Jaar 2023

Het Amsterdamse gebouw Jonas is door de vakjury verkozen tot hét Beste Gebouw van 2023. Het winnende gebouw is ontworpen door Orange Architects in opdracht van Amvest. Jonas heeft het opgenomen tegen 11 andere genomineerden, waaronder de renovatie van de 94 woningen in de Amsterdamse Van der Pekbuurt door Ibelings van Tilburg architecten. Dat project kreeg de Publieksprijs.