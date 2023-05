Aantal faillissementen toegenomen in april

Het aantal faillissementen is in april weer opgelopen, na een daling in maart. Dat meldt het CBS. Het aantal faillissementen bleef ondanks de toename onder het niveau van de periode voor het uitbreken van corona. In de eerste vier maanden van dit jaar was het aantal faillissementen echter wel ruim anderhalf keer zo groot als in dezelfde periode van vorig jaar.