58 huurwoningen Nuenen West niet naar Helpt Elkander, maar naar Wooninc.

In de gebiedsontwikkeling Nuenen West bouwt BPD | Bouwfonds gebiedsontwikkeling onder meer 58 duurzame, sociale huurwoningen. In goed overleg is besloten dat niet de eerder beoogde koper Woningstichting Helpt Elkander, maar Wooninc. deze 58 woningen afneemt van BPD.