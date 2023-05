Daelmans koopt 118 vrijesectorhuurwoningen van Bouwinvest

Het Bouwinvest Residential Fund heeft 118 woningen verkocht aan Daelmans Vastgoed: 81 eengezinswoningen in Zoetermeer en 37 appartementen in Zwolle. Nagenoeg alle woningen hebben een A+-, A- of B-label en worden vrijwel allemaal in het vrije huursegment verhuurd.