Makelaars zien minder huurtransacties en lagere huren

Het aantal verhuurtransacties in het kale huursegment daalde in een jaar tijd met 3,4 procent. De huurprijzen vlakken daarbij op kwartaalbasis licht af. Dit blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal van de NVM en Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL).